Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов

Директор интерната превратил детей в трудовых рабов / zp.npu.gov.ua

В Запорожской области директор одного из интернатов предоставлял несовершеннолетних подопечных для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, подозреваемый за денежное вознаграждение предоставлял сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь.

Правоохранители с привлечением спецназа КОРД разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1 тысяча гривен за предоставление четырех подростков в возрасте до 14 лет другому мужчине для выполнения строительных работ в частном доме, расположенном в пгт Приазовское.

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Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия. Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области руководство и персонал Таврического дома инвалидов использовали находящихся в учреждении людей с умственными недостатками для физического труда.