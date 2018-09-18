Скандал на Запорожье: в интернате для умственно отсталых инвалидов использовали как рабов

18 сентября 2018, 16:37

Людей с инвалидностью предоставлялись третьим лицам для сельскохозяйственных работ.

Прокуратура Запорожской области
В прокуратуре рассказали о нарушении закона в "Таврическом доме инвалидов" / magnolia-tv.com

В Запорожской области руководство и персонал "Таврического дома инвалидов" использовали находящихся в учреждении людей с умственными недостатками для физического труда.

"Разоблачена группа должностных лиц в составе директора, заместителя директора и представителя персонала КУ "Таврический дом инвалидов", которые организовали преступную схему, цинично используя физический труд инвалидов с умственными недостатками", - сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Сообщается, что людей с инвалидностью предоставлялись третьим лицам для сельскохозяйственных работ, при этом одна из медсестер с согласия директора и его заместителя вывезла двух подопечных дома инвалидов для работы в своем огороде, при этом у этих людей была установлена II группа инвалидности с детства и они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.

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"В рамках следственных действий по месту жительства злоумышленницы проведен обыск, во время которого с территории домовладения освобождены подопечные "Таврического дома инвалидов", - рассказали в прокуратуре. 

По подозрению в совершении преступления задержаны трое сообщников, им предъявлены обвинения, предусмотренные ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

При этом заместителю директора учреждения сообщено о подозрении (ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы). По данным прокуратуры, двое других участников преступной группы являются депутатами местных советов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье из "рабства" сектантов освободили 100 человек.

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прокуратура инвалиды Запорожская область
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