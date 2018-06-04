"Что, бл*дь, за скотство". В Сети возмутились "перерезанию горла" на детском празднике в Запорожской области: видео

В городе Энергодар (Запорожская область, Украина) во время мероприятий в честь Дня защиты детей выступили бойцы спецназа из местной воинской части, продемонстрировавшие окружающим приемы рукопашного боя.

Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале Bora Bora UKR.

Огромное возмущение интернет-пользователей вызвал эпизод, в ходе которого один спецназовец "перерезал" условному противнику горло ножом (после чего сразу брызнула бутафорская кровь).

(Эпизод начинается с отметки 01:08:03)

"Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме? Идиоты!", − вознегодовал пользователь G Liberty

"Блин,насколько нужно быть идиотами, чтобы такой праздник - детский,светлый – перег*внять военщиной и имитацией с перерезанием горла. Я уже не говорю о уровне подготовки спецназа", − "вспыхнул гневом" пользователь Саша Васин.

"Детям перерезание горла показать, с кровищей. ШИК! Все мероприятие с масочками – это идея еще тех психбольных, но этот момент − просто дно", − вспылил пользователь Виталий Хахаахаха.

"Перерезание горла с фонтаном крови перед детьми от 2 до 12 лет - это что, бл*дь, за скотство такое? Реально, что ли, готовят новое поколение мочить друг друга − с детства уже приучают?", − не подбирал выражений пользователь Matie К1.

"Судя по всему, в Энергодаре в администрации сидят особо упоротые. На совершенно безобидном празднике показать такую дичь детям", − резюмировал пользователь Андрей Лукьянов.

Интересно, что одним из элементов музыкального сопровождения показательного выступления спецназовцев прозвучала инструментальная версия песни "Небо славян" российской рок-группы "Алиса", фронтмен которой Константин Кинчев давно находится в базе данных сайта "Миротворец",