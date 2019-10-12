"Страшная картина": в киевском парке нашли мертвой девушку

В Киеве в парке нашли тело / kiev.informator.ua

В пятницу утром, 11 октября, в Киеве в парке Партизанской славы прохожие увидели страшную картину - обнаружили тело девушки.

Девушка найдена мертвой в густых кустах, ей около 25-30 лет, сообщает Информатор.

По предварительным данным, девушка умерла 10 октября, на ее теле не найдены следы насильственной смерти.

"Девушка была одета в шубу, а в области рта у нее была засохшая пена… точную причину смерти установят после медицинской экспертизы", - отмечается в материале.

В Киеве в парке Партизанской славы нашли труп девушки Утром пятницы, 11 октября, в Дарницком районе Киева нашли мертвую девушку. В парке Партизанской славы прохожие увидели, что в густых кустах кто-то лежит. А подойдя ближе увидели страшную картину. Подробнее по ссылке https://inf.im/vZtPq Опубліковано Информатор Киев Пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.

Напомним, в конце сентября в ГСЧС сообщили, что в Запорожской области возле одного из сел у железнодорожного пути обнаружены мертвыми три человека. Возможно, люди погибли вследствие травм, нанесенных поездом.