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"Страшная картина": в киевском парке нашли мертвой девушку

12 октября 2019, 00:40

У найденной мертвой девушки возле рта была засохшая пена, узнали журналисты.

В Киеве в парке нашли тело
В Киеве в парке нашли тело / kiev.informator.ua

В пятницу утром, 11 октября, в Киеве в парке Партизанской славы прохожие увидели страшную картину - обнаружили тело девушки.

Девушка найдена мертвой в густых кустах, ей около 25-30 лет, сообщает Информатор.

По предварительным данным, девушка умерла 10 октября, на ее теле не найдены следы насильственной смерти.

"Девушка была одета в шубу, а в области рта у нее была засохшая пена… точную причину смерти установят после медицинской экспертизы", - отмечается в материале.

  • В Киеве в парке нашли тело kiev.informator.ua
  • В Киеве в парке нашли тело kiev.informator.ua
  • В Киеве в парке нашли тело kiev.informator.ua
  • В Киеве в парке нашли тело kiev.informator.ua
В Киеве в парке Партизанской славы нашли труп девушки

Утром пятницы, 11 октября, в Дарницком районе Киева нашли мертвую девушку. В парке Партизанской славы прохожие увидели, что в густых кустах кто-то лежит. А подойдя ближе увидели страшную картину. Подробнее по ссылке https://inf.im/vZtPq

Опубліковано Информатор Киев Пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.

Напомним, в конце сентября в ГСЧС сообщили, что в Запорожской области возле одного из сел у железнодорожного пути обнаружены мертвыми три человека. Возможно, люди погибли вследствие травм, нанесенных поездом. 

Киев тело девушка парк
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