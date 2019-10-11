Заныкал деньги от государства: Жеваго заподозрили в еще одном преступлении / Униан

Нацантикоррупционного бюро по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее ГБР объявило в розыск, о подозрении в недостоверности сведений в декларации.

"В пятницу по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса", сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Имя подозреваемого в прокуратуре не назвали, однако, по данным Украинской правды, это – Жеваго.

По данным правоохранителей, он не указал в декларации более 10 млн грн за в 2015-2016 годы, а в 2017-м – более 9 млн грн.

Напомним, что Константина Жеваго проверяли на причастность к растрате и легализации 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. Бывшему нардепу заочно сообщили о подозрении.

Ранее в ГБР рассказали о подозрении Порошенко. Директор ведомства Роман Труба обратил внимание, что Петр Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования всех указанных производств, несмотря на то, что дача показаний в первую очередь необходима самому экс-президенту.