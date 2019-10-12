Ребенок или взрослая: в США разгорелся скандал из-за удочеренной американцами украинки

Биологическая мать утверждает, что девочке в этом году исполнилось 16 лет / скриншот

В США разгорелся скандал из-за удочеренной американцами девочки из Украины - супружеская пара подозревает, что украинка Наталья - на самом деле не ребенок, а уже 22-летняя девушка.

Наталья страдает редким заболеванием - у нее врожденная проблема с костями, поэтому ее рост едва ли дотягивает одного метра. Семья из Америки, которая усыновила украинку, уверена, что свой недуг Наталья использует в аферах. Кроме того, украинку обвинили в агрессивном поведении и угрозах расправы, передает ТСН.

Майкл и Кристина Барнетт стали второй приемной семьей Натальи. Они познакомились с ней 9 лет назад во Флориде, после чего удочерили 6-летнюю девочку. Однако уже через год, по их словам, ребенок стал проявлять агрессию.

"Она прятала ножи в наших диванах. Говорила, что хочет убить членов семьи. Подливала химикаты к кофе, размазывала кровь на зеркалах, могла стоять над нами, когда мы спали. Могла стать посреди комнаты и сказать, что только ждет подходящего времени", – пожаловались приемные родители.

Сообщается, что врачи усомнились в возрасте ребенка, у которого вместо молочных зубов уже были коренные. Результат экспертизы показал, что девочке может быть 22 года. При этом такой вывод поддержали не все медики. Тем не менее в документах возраст девочки изменили – с 2003-го на 1989-й. Барнетты оставили ребенка в Штатах, а сами со своими детьми переехали в Канаду. Теперь они предстанут перед судом.

В то же время биологическая мать Натальи утверждает, что девочка родилась в 2003 году - 4 сентября ей исполнилось 16 лет.

Сейчас Наталья живет в новой семье, которая просит вернуть ей детский возраст в документах. В ближайшее время состоится заседание суда, во время которого вопрос возраста девушки будет окончательно решен.

Напомним, Алла Пугачева получала разрешение на усыновление Жени Пугачева у своего племянника и его жены Виктории.