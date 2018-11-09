Отмена декретных: в чем причина скандала и что ждет украинцев

В Кабмине дали повод для волны слухов / Скриншот

В Украине разгорается скандал вокруг декретных выплат по рождению ребенка.

В чем суть скандала

Поводом для множества слухов стало заявление замминистра социальной политики Александра Чуркина о том, что с нового года государство будет компенсировать семьям 1500 гривен в месяц на оплату нянь, чтобы родители возвращались на работу.

Такое заявление чиновник озвучил во время презентации в Кабмине проекта "Муниципальная няня".

Отметим, что это заявление оживленно подхватили в Сети, при этом слухи сопровождались обвинениями и даже оскорбительными высказываниями в адрес чиновников.

Отмена декретных: мнение Конституционного суда

В то же время недавно группа из 50 нардепов обратились в Конституционный суд, для разъяснения вопроса о том, можно ли отменить декретные выплаты и сократить единоразовую помощь при рождении ребенка молодым мамам.

При этом ответ КСУ оказался довольно неожиданным.

"Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины" - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В КСУ также добавили, что в случае возникновения объективной потребности, действия государства по перераспределению или уменьшению социальных расходов должны иметь временные рамки, необходимые для стабилизации и улучшения финансово-экономической ситуации.

По сути, после трактовки КСУ, у Верховной Рады есть все полномочия, чтобы сократить или отменить эти привилегии.

Обещание премьера Гройсмана

Ситуацию попытался сгладить премьер Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. При этом он заверил, что в Украине не отменят декретные выплаты.

"В соцсетях написано о том, что парламент, правительство собирается отменить декретные выплаты и т.п. Хочу сказать, что это абсолютная бессмыслица... Те, кто сегодня "разгоняет", что мы будем прекращать выплаты, - это враги Украины. Никогда не позволю забирать у людей то, что им положено, а особенно, когда речь идет о декретных, рождении детей и увеличении количества украинцев", - сказал Гройсман.

Премьер также добавил, что правительство поддерживает рождение детей в Украине и будет только усиливать социальную политику.

Напомним, ранее в Минюсте рассказали, сколько злостных неплательщиков алиментов были объявлены в розыск.