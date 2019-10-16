"Переделать под хостел": "пугливому" Дубилету подкинули идею с переездом Кабмина

Дмитрий Дубилет предлагает отдать на приватизацию правительственные здание/ facebook.com/dubilet

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, который ранее уже заявлял, что неплохо было бы посадить всех чиновников правительства в одном здании, пожаловался на свой огромный кабинет – мол, он слишком большой и в нем страшно заблудиться.

В связи с этим министр запланировал "небольшой переезд".

"Помещение на фото слева - это… гм… это мой кабинет. Он огромный. Я в нем боюсь заблудиться. Планирую из него переехать в какое-нибудь более уютное место, а в этом помещении сделать опенспейс на 20+ человек", - написал Дубилет в Facebook и опубликовал примерный план размещения людей в своем нынешнем кабинете.

Кабинет Дмитрия Дубилета / Фото facebook.com/dubilet

Кроме того, министр поделился рассуждениями о том, как много площади в центре Киева используется неэффективно.

"Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли!", - отметил он.

По мнению Дубилета, было бы рационально, чтобы часть министерств, которые на данный момент разбросаны по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского, а свои помещения передали бы на приватизацию.

Пользователи соцсети по-разному восприняли предложение Дубилета. Кому-то оно пришлось по душе, кто-то стал иронизировать на эту тему.

"И автопарки распродать чиновников там в каждом министерстве на балансе сотни авто премиум класса это в стране где минимальная зарплата меньше 200 долларов", - пишет Евгений Гурский.

"В прошлом году я оказалась на территории министерства охраны здоровья и соц политики ( точное название не буду искать) Швеции.... так вот ни одного оупен спейс. Отдельные индивидуальные крохотные кабинеты на одного , потолок - троих. Работа в оупенспейсе - это огромный стресс для человека и снижение КПД, если это не айтишник, которые пожизненно работают в наушниках", - раскритиковала идею Дубилета Ирина Пивовар.

"Туда можно поставить трехэтажные кровати и получится хостел. Места можно сдавать за абонплату сотрудникам которым далеко ехать", - иронизирует Вадим Волос.

"Все это напоминает покраску дома с гнилым фундаментом", - добавила Елена Макаренко.

Напомним, практически сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в его команде начала муссироваться тема переезда из старого здания Администрации президента на улице Банковая. Позже стало известно, что преображение Украинского дома под офис президента Владимира Зеленского может обойтись в более чем 300 млн гривен. В сентябре глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в команде Владимира Зеленского пока что отказались от переезда Офиса президента с улицы Банковой в Киеве.