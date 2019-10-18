В Киеве на Майдане разбирают скандальный "курятник", опубликованы фото

В Киеве разбирают скандальную надстройку / Скриншот с сайта strana.ua

В центре Киева на Майдане Независимости стартовали работы по демонтажу скандальной надстройки, которую в Сети обозвали "курятником".

Коммунальщики отказались комментировать демонтаж надстройки, пишет Страна со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, один из жильцов дома, который хотели "обновить", предупредил, что из-за надстройки в столице могла повториться трагедия, которая произошла в Дрогобыче Львовской области - там обрушился дом.

"На чердак дома заводятся громадные и тяжелейшие металлические конструкции, огромное количество строительного материала, который обладает достаточно большим весом. Если вы видели, то надстройка происходит на правом крыле, это говорит о том, что вес строительного материала распределяется неравномерно", - отметил собеседник.

Жилец подчеркнул, что в доме многие владельцы квартир во время реконструкций частично демонтировали несущую стену, а это очень сильно ослабляло всю конструкцию постройки. "Это бомба замедленного действия, которая со временем рванет, если не ликвидировать безобразие, которое происходит сейчас на крыше этого дома", - предупредил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане на крыше дома, расположенного по адресу ул. Софиевская 1/2, неизвестные делают надстройку. В Сети бурно отреагировали на возведение надстройки, а в КГГА "перевели стрелки" на Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины.

Во вторник, 15 октября, премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание относительно надстройки с мэром столицы Виталием Кличко и временно исполняющим обязанности главы ГАСИ Александром Строкачем.