"Рука Москвы дрочить устала": в Сети смеются над новым видео с Кивой

Илья Кива / socpartia.com

Украинцев насмешило новое видео, снятое в стенах верховной Рады, с народными избранниками от Оппозиционной платформы – За жизнь. Главными героями ролика стали известный рукоблуд Илья Кива, который стал "звездой" сайта для взрослых, и кум президента Российской Федерации Виктор Медведчук.

В ролике видно, что Кива с кем-то разговаривает, но этот человек стоит за колонной, поэтому не понятно кто же это. Внезапно нардепа от ОПЗЖ окликнули и по всей видимости сказали, что он попал в объектив камеры. В свою очередь, политик улыбнулся и показал "козу". В этот момент становится понятно, с кем же Кива вел беседу – из-за колонны выглянул Медведчук.

Стоит отметить, что видео опубликовал парламентский журналист Ян Доброносов в Facebook.

Пользователи социальной сети стали шутить над Кивой вспоминая недавний инцидент с моделью из Одессы: "Хотел вздр.. помасссажировать, но засек камеру, передумал", "Медведчук из-за колонны как дрозд из дупла", "Ни наркотиков, ни мастурбации. Разочарование", "Союз мича и онала", "Рука Москвы дрочить устала)", "Позвали, чтобы был осмотрительнее и не мастурбировал на Медведчука на камеру", "С Кивой хтонить заруку здоровается?)", "О*ко Москвы", "Теперь дрочил вместе с Медведчуком?", "Заслуженный драчун верховной рады Украины, на одесских эскортниц".

Напомним, что 2 октября нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попал в объективы камер во время переписки с моделью из Одессы и его поведение однозначно указало на то, что девушка очень красива. СМИ разыскали в соцсетях девушку, которая возбудила нардепа, ею оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Позже виновница скандала прокомментировала ситуацию, заявив, что лично не знакома с Кивой. Сам же народный избранник подчеркнул, что опубликованное видео является фейком и подвергалось монтажу.