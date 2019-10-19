Крушение Ан-72 в Конго: на борту рокового рейса был украинец

Сергей Горохов был бортинженером на роковом рейсе / Фото dumskaya.net

11 октября в Конго произошло крушение самолета - разбился военный Ан-72. Среди членов экипажа был одессит Сергей Горохов, которому до окончания контракта в Африке оставалось всего лишь три дня.

Ан-72 с регистрационным номером EK-72903 вылетел из аэропорта города Гома в столицу Конго - Киншассу. На борту находился автомобиль президента республики, водитель, трое охранников и четверо членов экипажа. Через 58 минут связь с самолетом пропала - он пролетел 400 километров и упал недалеко от городка Пунья, сообщает Думская.

Все восемь человек, которые находились на борту самолета, погибли. Сергей Горохов был бортинженером.

Крушение Ан-72 в Конго 11 октября / Фото dumskaya.net

Напомним, ранее в Сети появилась информация о гибели главаря и возможного создателя ЧВК "Вагнер" и по совместительству "повара Путина" Евгения Пригожина. Смерть Пригожина связывали с авиакатастрофой Ан-72 в Конго 11 октября. Позже российские СМИ опровергли информацию о том, что Евгений Пригожин погиб в Конго.