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"Парился с телками в бане": повар Путина "восстал из мертвых"

15 октября 2019, 09:26

По данным СМИ, Евгений Пригожин отсутствовал по "личным делам".

В Сети сообщили о смерти Евгения Пригожина
Смерть Пригожина связывали с авиакатастрофой АН-72 в Конго 11 октября / скриншот соцсети

Российские СМИ опровергли информацию о том, что главарь и возможный отец-создатель ЧВК Вагнер и по совместительству "повара Путина" Евгений Пригожин погиб в Конго.

Ресурс АБН со ссылкой на знакомых Пригожина сообщил, что Пригожин  якобы был удивлен, узнав о собственной "гибели". Отвечая на вопрос о том, где он был в течение двух дней, Пригожин ответил: "Парился с телками в бане. А где вы меня искали?".

РИА Новости, в свою очередь, уточняет, что Пригожин отсутствовал по "личным делам".

Напомним, ранее в Сети появилась информация о возможной гибели главаря и возможного создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности, смерть Пригожина связывали с авиакатастрофой АН-72 в Конго 11 октября. В то же время, официально смерть Пригожина не подтверждалась.

Как сообщал Главред, Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Российской Федерации и ее граждан. Новые ограничение связаны со старым добрым вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Так, в "черный список" США в это раз попал известный бизнесмен Евгений Пригожин и связанные с ним люди, а именно Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Россия смерть ликвидация Владимир Путин Евгений Пригожин новости России
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