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"Пригожина нет": всплыли подробности о смерти повара Путина в Конго

14 октября 2019, 19:40

Телеграм-канал опубликовал переписку с сотрудником компании Конкорд.

Всплыли подробности о смерти повара Путина Пригожина в Конго
Всплыли подробности о смерти повара Путина Пригожина в Конго / zampolit.com

Появилось косвенное подтверждение того, что главарь и возможный отец-создатель ЧВК Вагнер и по совместительству "повара Путина" Евгений Пригожин погиб в Конго.

Телеграм-канал Карточный домик: Россия опубликовал переписку с сотрудником компании Конкорд, из которой следует, что Евгений Пригожин уже несколько дней действительно не выходит на связь. Это отчасти подтверждает гипотезу, что Пригожин разбился.

"Судя по личной переписке с помощницей руководителя, на этой неделе Пригожина на месте нет, все совещания проводит его заместитель", – отмечается в сообщении.

Напомним, смерть Пригожина пока не подтверждалась официально. Однако достоверно известно, что авиакатастрофа произошла 11 октября, а разбившийся самолет принадлежал президенту ДР Конго, и во время авиакатастрофы судном управлял его личный пилот.

Ранее сообщалось, в СБУ вывели на чистую воду новую группу путинских наемников ЧВК Вагнера. Сотрудники Службы безопасности Украины определили личности еще семерых наемников из Украины и одного из России, которые входят в состав частной военной кампании Вагнера.

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