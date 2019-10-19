Дело Гладковского: в Богдан Моторс грозят срывом оборонзаказа

Богдан-63172 / @bogdancorp

Обвинения, которые были выдвинуты в ходе судебного процесса над бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, грозят срывом выполнения гособоронзаказа.

Об этом идет речь в официальном заявлении коллектива Черкасского автозавода компании Богдан Моторс.

"События, которые в последнее время разворачиваются вокруг нашего предприятия, вносят большую нервозность в настроения работников. Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнения гособоронзаказа", - говорится в документе.

При этом в Богдан Моторс назвали безосновательными и ложными обвинения в завышении цены поставляемых в рамках государственного оборонного заказа автомобилей Богдан-63172.

Читайте также"В театральном буфете пусто": Порошенко назвал задержание Гладковского шоу"Продукция нашего завода - грузовые автомобили повышенной проходимости Богдан-63172 в течение изготовления и поставки в Вооруженные силы Украины имели более низкую цену по сравнению с аналогичной техникой других поставщиков. Обратная связь с непосредственными пользователями - военными водителями ВСУ подтверждает, что Богдан-63172 значительно превышает по качественным показателям и надежности автомобили других производителей", - утверждается в официальном заявлении.

Также в заявлении отмечается, что все контракты по гособоронзаказу выполнялись и выполняются нашим предприятием досрочно, а автомобили во время эксплуатации не имели замечаний от военных, а гарантийные обращения имели минимальное количество, как для такого объема поставок.

Коллектив утверждает, что стоимость грузовиков даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при выполнении гособоронзаказа. При этом деятельность предприятия постоянно контролировалась соответствующими госорганами.

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Напомним, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт Борисполь, но его не пропустили пограничники.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.