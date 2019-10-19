  1. Главная
  3. Украина

Дело Гладковского: в Богдан Моторс грозят срывом оборонзаказа

19 октября 2019, 13:50

В Богдан моторс назвали безосновательными обвинения в завышении цен на грузовики.

Богдан-63172
Богдан-63172 / @bogdancorp

Обвинения, которые были выдвинуты в ходе судебного процесса над бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, грозят срывом выполнения гособоронзаказа.

Об этом идет речь в официальном заявлении коллектива Черкасского автозавода компании Богдан Моторс.

"События, которые в последнее время разворачиваются вокруг нашего предприятия, вносят большую нервозность в настроения работников. Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнения гособоронзаказа", - говорится в документе.

При этом в Богдан Моторс назвали безосновательными и ложными обвинения в завышении цены поставляемых в рамках государственного оборонного заказа автомобилей Богдан-63172.

Читайте также"В театральном буфете пусто": Порошенко назвал задержание Гладковского шоу"Продукция нашего завода - грузовые автомобили повышенной проходимости Богдан-63172 в течение изготовления и поставки в Вооруженные силы Украины имели более низкую цену по сравнению с аналогичной техникой других поставщиков. Обратная связь с непосредственными пользователями - военными водителями ВСУ подтверждает, что Богдан-63172 значительно превышает по качественным показателям и надежности автомобили других производителей", - утверждается в официальном заявлении.

Также в заявлении отмечается, что все контракты по гособоронзаказу выполнялись и выполняются нашим предприятием досрочно, а автомобили во время эксплуатации не имели замечаний от военных, а гарантийные обращения имели минимальное количество, как для такого объема поставок.

Коллектив утверждает, что стоимость грузовиков даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при выполнении гособоронзаказа. При этом деятельность предприятия постоянно контролировалась соответствующими госорганами.

Читайте такжеРябошапка рассказал, в каких преступлениях подозревают Гладковского

Напомним, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт Борисполь, но его не пропустили пограничники.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.

суд Богдан оборонзаказ Олег Гладковский
Сейчас вы просматриваете новость «Дело Гладковского: в Богдан Моторс грозят срывом оборонзаказа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:29
Гороскоп на День пищевика 2019: кому отлипнуть от любимых, а кому ждать судьбоносной встречи
13:50
Дело Гладковского: в Богдан Моторс грозят срывом оборонзаказа Видео
13:30
Связанные с Пашинским новые производства касаются оборонки – Рябошапка Видео
13:14
Нардепы проголосовали в первом чтении закон о создании независимого оператора ГТС
13:03
"Грязь на Байдена": Джулиани пробивал визу в США экс-генпрокурору Шокину – СМИ Видео
12:43
В Минфине рассчитывают получить 500 млн евро от ЕС до конца года
12:30
Кораблекрушение с 20 погибшими: суд дал 9 лет тюрьмы капитану катера Иволга
12:18
Уже разлагался: в Киеве в туалете стадиона нашли труп мужчины Фото Видео
11:58
Стремительное вымирание: в Украине снова сократилась численность населения
11:44
Били по голове и увезли в багажнике на пустырь: под Киевом двое копов 4 часа истязали мужчину Видео
11:32
Гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым: стали известны подробности
11:27
Почему народ любит, когда сажают влиятельных и богатых мнение
11:01
Подозревают "дядь из конторы": на Донбассе нашли мертвым агента ФБР - СМИ
11:00
Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг Видео
10:54
Глава Минэнерго США отказался предоставить Конгрессу документы по Украине Видео
10:26
Украину скуют сибирские морозы: опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму Видео
10:19
"Печальная залупа": боевики "ДНР" слепили бюст своему экс-главарю Захарченко
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019 Видео
09:58
"Классический барыга": Саакашвили рассказал, как Луценко отжимал бизнес
09:53
Чем обернется недопуск гастролеров в РФ к Нацотбору Евровидения мнение
09:48
Бой Гвоздик - Бетербиев: появилось видео нокаута Видео
09:25
Новый скачок цен: Нафтогаз взвинтил стоимость газа для промышленности Видео
09:10
Волна достигала четырех метров: в России прорвало дамбу, более десятка погибших Фото
09:00
"Гопники где?": американский блогер снял экстремальное видео на Троещине Видео
08:54
Гороскоп на сегодня: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу
08:44
Модный коричневый маникюр: хищный принт, матовый шоколад, гдадиент и модный френч - фото Фото
08:40
Зеленского обложили кадровым дерьмом, которое его потопит мнение
08:31
Рябошапка рассказал, когда Порошенко объявят хотя бы одно подозрение
07:55
Крушение Ан-72 в Конго: на борту рокового рейса был украинец
07:28
Украинец потерял пояс WBC: бой Гвоздик – Бетербиев завершился досрочной победой россиянина Видео
07:14
"Натерла сосцы, сосочки класс": Оля Серябкина без белья завела сеть
06:56
Дело Гладковского: суд перенес заседание по избранию меры пресечения Видео
06:54
Почему "взяли" Гладковского и светит ли ему реальный срок мнение
06:33
"Черная дыра" в любви: астролог рассказал, когда Леся Никитюк выйдет замуж
06:32
Гвоздик - Бетербиев: Онлайн-трансляция боя за два титула Видео
06:08
Затяжное бабье лето: синоптик рассказал, когда Украину накроют дожди и морозы Видео
05:42
Астролог предупредил, кому грозит рак
05:30
Макияж на Хеллоуин 2019: как выбрать грим, чтоб затмить всех Фото Видео
05:07
Арест Пушилина: эксперт рассказал, чем главарь "ДНР" взбесил Москву
04:28
Доктор Комаровский озвучил главное правило обучения детей
04:01
Возвращение в родную гавань: как Вован и Лексус перепугали губернатора Аляски Видео
03:10
"Жарко, лучше голая": Maruv в ночнушке взбудоражила пикантным фото
02:21
"Пугает глупость": эксперт оценил риски продажи земли иностранцам Видео
02:14
В Италии извергается вулкан Этна: власти закрыли небо
01:56
Ученые пояснили, как курение способствует развитию диабета
01:44
Диетолог развенчала популярные мифы о воде
01:20
Прокуратура определилась с требованием по заставе для Гладковского Видео
00:59
Не забудем: Эрдоган впервые ответил на скандал с письмом Трампа
00:31
Фарион сравнила протесты в Украине с беременностью Видео
00:17
Праздник 19 октября: почему переедание сегодня – к счастью
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять