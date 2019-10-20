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Ответ Кремлю: украинский генерал пригрозил РФ "ракетами-невидимками"

20 октября 2019, 03:30

Есть перспектива снижения видимости ракет для локационных комплексов противника, считает Игорь Романенко.

РСЗО Ольха, ракета
Ракетные испытания в Украине / rnbo.gov.ua

Украина может идти по пути "асимметричного ответа" в ситуации, когда Россия оснащает свою армию новым оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

В этой связи он предложил усовершенствовать характеристики украинских ракет. В частности – дальности и скорости.

"Есть перспектива снижения видимости ракет для ракетных и локационных комплексов противника, создания невидимок по типу стелс", – подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

Читайте такжеУкраинский генерал поделился планами "достать ракетами Москву и Питер"По его мнению, Украине следует не только исходить из характеристик ракетных комплексов или других видов вооружения, но и наращивать количественные показатели.

"А также говорить о том, какой потенциальный урон эти новые вооружения могут нанести противнику. Этот уровень должен быть таким, чтобы это стало предохранителем для агрессии. Противник должен понимать, что военная авантюра против Украины обойдется очень дорого", – добавил Романенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что разрабатываемая Украиной сверхзвуковая противокорабельная ракета Молния может создать угрозу Черноморскому флоту России.

Россия ракеты Игорь Романенко невидимки стелс Украина
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