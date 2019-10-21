Гончарук рассказал, как пытались "рейдануть" помещение Рады

Алексей Гончарук заверил, что рейдерства больше не будет / УНИАН

Глава правительства Алексей Гончарук в своем видеоблоге Чашка премьера рассказал, что примерно 1,5 года назад одной из помещений Верховной Рады в Киеве переписали на какое-то физическое лицо.

Речь идет о большом помещение которое расположено недалеко от центрального офиса Министерства юстиции Украины. Причем, по словам премьера, переписали здание "на простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области".

"Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек", - отметил Гончарук.

Как только Министерство юстиции узнало об этом – нарушение было устранено, добавил глава Кабмина. По его словам, похожая история произошла с землей под не достроенным Ледовым стадионом недалеко от станции метро Ипподром. Злоумышленники подделали документы и пытались продать землю через аукцион.

Резюмируя, премьер заверил, что отныне коррупции ни рейдерства в системе Министерства юстиции Украины не будет.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о нюансах отопительного сезона и заверил, что украинцы этой зимой не замерзнут, несмотря на все проблемы.