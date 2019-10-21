"Сразу же капитулирует": экс-замглавы Генштаба ВСУ предостерег Зеленского

Владимир Зеленский / Офис президента

Европейские и американские политики устали от Украины. В то же время, президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает придерживаться своей плотики.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Юрия Думанского, Киев должен учиться играть, как Кремль.

"Сейчас есть замедленный конфликт, однако каждый день кто-то гибнет, мы теряем территории... В дипломатическом пространстве также все идет на спад. В Европе от нас понемногу устают, по США такая же картина. Понимаете, к чему привели неправильные решения, которые тогда принимались? А теперь нужно активизировать переговорный процесс с помощью практических действий", - заявил Думанский в интервью Апострофу.

При этом он указал, что поддерживает риторику украинского президента Владимира Зеленского.

"Я поддерживаю риторику действующего президента, а он говорит о том, что нужно. Говорят, если Зеленский сядет за стол переговоров с президентом РФ, то он сразу же капитулирует. Почему? Если мы говорим, то что — сразу сдаем свои позиции?" – отметил генерал-лейтенант.

При этом он указал на необоснованность мнения, что Москва не придерживается договоренностей.

"Мы должны понимать, что Россия исходит из своих собственных интересов. Она не берет во внимание украинские. Ее интерес — стать мировым лидером. Посредством давления, войны, вмешательства в политические процессы разных стран… Но мы также должны учиться играть. Давайте этому учиться!" - подытожил Думанский.

Напомним, что ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что в зоне военного конфликта на Донбассе нужно использовать опыт 2014-го, когда была создана международная группа контроля за выполнением Минских соглашений по урегулированию противостояния.