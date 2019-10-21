В Украине умер известный парламентский фотограф

Коллеги отзываются о Владимире с теплотой / Фото: Facebook/Владимир Струмковский

Известный киевский фотограф Владимир Струмковский, который в последние годы много работал в Верховной Раде и на Донбассе, скончался 21 октября у себя на даче из-за оторвавшегося тромба.

Пользователи делятся в соцсетях воспоминаниями, что Струмковский был очень добрым и талантливым человеком.

"Родные сообщили: тромб оборвал жизнь замечательного Владимир Струмковский - мастера светописи от Бога...", - написал в Facebook журналист Владимир Кацман.

Володя был крутым фотографом и замечательным человеком", - отметил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Лозовой.

"Владимир Струмковский, невероятно талантливый, светлый человек. Всегда улыбался при встрече, искренне, от души. Буду помнить его таким. Соболезнования всем, кто знал и любил", - написала журналист Татьяна Бодня.

"Много лет работали вместе с Владимир Струмковский, и независимо от того, в какие проекты разошлись, он всегда крепко обнимал при встрече, и всегда это было как-то по-настоящему. Как-то так пусто и тяжело стало теперь. Царствие небесное, Володя. Сил твоим близким", - пишет коллега Ирина Демишева.

Как известно, Струмковский родился в декабре 1959. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих столичных СМИ. Длительное время работал в столичной газете Крещатик. В последнее время снимал в украинском парламенте.

Напомним, в Москве 19 октября нашли мертвыми участников рок-металл группы Zreet: барабанщика Артема Колбасова и продюсера Глеба Акимова. Они погибли из-за отравления запрещенными препаратами.