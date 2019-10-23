Kyiv Not Kiev: ведущее британское издание будет правильно писать название столицы Украины

The Telegraph будет писать Kyiv вместо Kiev / Фото УНИАН

Следом за ведущей телерадиовещательной корпорацией Британии ВВС автортетное издание The Telegraph официально изменило написание украинской столицы. Вместо русскоязычного варианта Kiev теперь будут писать украинскую версию Kyiv.

"Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", - сообщает в Twitter посольство Украины в Великобритании.

Напомоним, в начале октября пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на английском языке написала Киев в русской транскрипции в сообщении в Twitter. Позже она принесла извинения в связи с инцидентом.

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Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей. Много европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.