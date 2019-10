ВВС уважил Украину, сделав Киеву подарок

ВВС теперь они пишут Kyiv вместо Kiev / 1zoom.ru

Ведущая телерадиовещательная корпорация Британии ВВС перешла на правильное написание украинской столицы: теперь они пишут Kyiv вместо Kiev.

Это правило написания Киева в иностранных текстах, на картах и в графиках на ВВС начало действовать с 14 октября 2019.

При этом журналисты уточнили, что переходный период займет несколько месяцев. В это время в англоязычных текстах еще может появляться формулировка: "Kyiv, formerly known as Kiev".

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель принесла извинения за то, что написала в Twitter не Kyiv, а Kiev.

Напомним, в США название столицы Украины – Киева – изменили с Kiev на Kyiv еще в июне 2019. Украинские дипломаты назвали решение США "чрезвычайно важным". По мнению же противников переименования, новый вариант названия столицы читается неоднозначно и в чем-то обидно.