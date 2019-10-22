"Цветет всеми цветами радуги": величайшая река Украины Днепр умирает - эксперт

Река Днепр цветет / Сегодня

Главная река Украины Днепр находится в критическом состоянии, заявил глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков.

По информации, Днепр перегородили дамбами, и река из-за потери течения не в силах смыть то, что в нее попадает.

"Состояние Днепра критическое, он уже не ревет, он стонет. Река просто умирает. Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами", - сказал Чистяков.

Кроме того, ухудшили ситуацию сточные воды. По словам Чистякова, за 2018 год в водоемы сброшено более 2,5 млрд (треть из них неочищенные).

"Днепр с каждым годом все больше цветет всеми цветами радуги", - констатировал Чистяков.

Также эксперт обратил внимание на состояние реки Ирпень, которая может исчезнуть через пять лет, если ей не заняться, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также"Что за х*йню сбросили в реку": в оккупированном Донецке отравили Кальмиус - видеоНапомним, ранее реку Днепр отравили - в Черкасской области произошел массовый мор рыбы и раков. Жители Канева обнаружили сотни мертвых обитателей водоема не только плавающих в воде, но и на берегу.

Экологи, приехавшие на место мора рыбы, измерили температуру воды, содержание в ней кислорода и взяли жидкость на экспертизу. Результаты показали, что Днепр отравили.