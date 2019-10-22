Виновата осень: в Минэкологии отчитались о проверках загрязнения воздуха

В ведомстве утверждают, что ситуация по концентрации вредных веществ не вышла из-под контроля.
Глава Министерства экологии и защиты окружающей среды Алексей Оржель в связи с резонансом после сообщений о чрезвычайно загрязненном над территорией Украины воздухе заявил, что проверки не зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ.
"… По данным наблюдений на сети мониторинга Гидрометслужбы, в последние дни высокие уровни загрязнения оксидом углерода не зафиксированы", - сообщает сайт правительства.
По данным гидрометеорологических организаций, все показатели находятся в пределах нормы, а концентрация оксида углерода в последние дни оставалась в обычных параметрах.
В ведомстве констатировали, что люди могли ощутить загрязнение воздуха в связи с рядом факторов: осенние погодные условия, туманы и образование у земной поверхности задерживающего слоя воздуха.
Также в Минэкологиии привели показатели содержания оксида углерода в воздухе с 15 по 21 октября при среднесуточной предельной допустимой концентрации 5,0 мг/м3 воздуха.
Содержание оксида углерода в воздухе:
• Винница – 0,3-0,4
• Днепр – 0,6-1,4
• Житомир – 0,0-0,1
• Запорожье – 0,2-0,6
• Каменское – 0,4-1,2
• Киев – 0,4-1,0
• Кременчуг – 0,0-0,9
• Кривой Рог – 0,2-1,2
• Кропивницкий – 0,0-0,6
• Лисичанск – 0,2-0,6
• Луцк – 0,0-0,4
• Мариуполь – 0,2-0,4
• Николаев – 0,2-1,0
• Одесса – 0,3-1,5
• Полтава – 0,4-1,2
• Тернополь – 0,4-0,6
• Харьков – 0,3-0,8
• Херсон – 0,0-0,6
• Хмельницкий – 0,2-0,8
• Черкассы – 0,2-0,6
• Черновцы – 0,1-0,4
• Чернигов – 0,1-0,8
В ведомстве заверили, что регулярно Гидрометеослужба проводит наблюдения в двух режимах, среди которых отбор проб четыре раза в сутки шесть дней в неделю, а также отбор дважды в сутки.
Напомним, в одном из районов Киева ухудшился воздух, в частности, из-за масштабного горения торфяников под столицей - в селе Романков Обуховского района Киевщины.
Как ранее сообщалось, высокое загрязнение воздуха в Киеве и концентрация угарного газа над Украиной связаны с массовым сжиганием сухих растений.
Позже в КГГА констатировали, что Киеве специалисты фиксируют значительное превышение опасных веществ в воздухе около "транспортных дорог со значительным скоплением транспорта.