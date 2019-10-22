Виновата осень: в Минэкологии отчитались о проверках загрязнения воздуха

В Минэкологии заверили, что украинцы дышат чистым воздухом / Фото УНИАН

Глава Министерства экологии и защиты окружающей среды Алексей Оржель в связи с резонансом после сообщений о чрезвычайно загрязненном над территорией Украины воздухе заявил, что проверки не зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ.

"… По данным наблюдений на сети мониторинга Гидрометслужбы, в последние дни высокие уровни загрязнения оксидом углерода не зафиксированы", - сообщает сайт правительства.

По данным гидрометеорологических организаций, все показатели находятся в пределах нормы, а концентрация оксида углерода в последние дни оставалась в обычных параметрах.

В ведомстве констатировали, что люди могли ощутить загрязнение воздуха в связи с рядом факторов: осенние погодные условия, туманы и образование у земной поверхности задерживающего слоя воздуха.

Также в Минэкологиии привели показатели содержания оксида углерода в воздухе с 15 по 21 октября при среднесуточной предельной допустимой концентрации 5,0 мг/м3 воздуха.

Содержание оксида углерода в воздухе:

• Винница – 0,3-0,4

• Днепр – 0,6-1,4

• Житомир – 0,0-0,1

• Запорожье – 0,2-0,6

• Каменское – 0,4-1,2

• Киев – 0,4-1,0

• Кременчуг – 0,0-0,9

• Кривой Рог – 0,2-1,2

• Кропивницкий – 0,0-0,6

• Лисичанск – 0,2-0,6

• Луцк – 0,0-0,4

• Мариуполь – 0,2-0,4

• Николаев – 0,2-1,0

• Одесса – 0,3-1,5

• Полтава – 0,4-1,2

• Тернополь – 0,4-0,6

• Харьков – 0,3-0,8

• Херсон – 0,0-0,6

• Хмельницкий – 0,2-0,8

• Черкассы – 0,2-0,6

• Черновцы – 0,1-0,4

• Чернигов – 0,1-0,8

В ведомстве заверили, что регулярно Гидрометеослужба проводит наблюдения в двух режимах, среди которых отбор проб четыре раза в сутки шесть дней в неделю, а также отбор дважды в сутки.

Напомним, в одном из районов Киева ухудшился воздух, в частности, из-за масштабного горения торфяников под столицей - в селе Романков Обуховского района Киевщины.

Как ранее сообщалось, высокое загрязнение воздуха в Киеве и концентрация угарного газа над Украиной связаны с массовым сжиганием сухих растений.

Позже в КГГА констатировали, что Киеве специалисты фиксируют значительное превышение опасных веществ в воздухе около "транспортных дорог со значительным скоплением транспорта.