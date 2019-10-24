Бывший топ-прокурор по делам Майдана сделал громкое заявление из-за своего увольнения

Сергей Горбатюк прокомментировал свое увольнение / Фото сайт ГПУ

Начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк, которого 23 октября уволили с занимаемой должности, заявил, что нынешний Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает существование преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича "выдумкой" бывшего главы ГПУ Юрия Луценко.

"Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, – ред.) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это (звено расследований, - ред.) разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5 тысяч томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - рассказал Горбатюк в интервью НВ.

Бывший руководитель управления спецрасследований прокомментировал свое увольнение. Он связывет его с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дела банды Януковича, поскольку "у власти находятся лица, которые работали в то время в Кабмине". Горбатюк утверждает, что некоторым из них и сейчас можно вручить подозрения.

Напомним, ранее Сергей Горбатюк сообщил, что приказа о своем увольнении не видел. О том, что он лишился должности, Горбатюку, по его словам, сообщили по телефону из отдела кадров.

Как известно, Сергей Горбатюк с 2014 года возглавлял расследование преступлений во время Революции Достоинства. 23 октября нынешний глава ГПУ Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. По данным Украинской правды, Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом. При увольнении Горбатюка в ГПУ сослались на статью о "ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры".