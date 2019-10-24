"Пацанчик, тебе тут не место": в кинотеатре Киева "отметелили" лесбиянку

В киевском ТЦ мужчина напал на лесбиянку / ТСН

В одном из кинотеатров Киева неизвестный злоумышленник после вечернего сеанса избил девушку-лесбиянку, которую принял за парня.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября, в кинотеатре торгового центра Космополит - пострадала девушка по имени Мария, говорится на странице KyivPride в Facebook.

По его данным, Мария вместе со своей партнершей пошла в женский туалет, за ними побежал мужчина и сказал "жертве" - "Пацанчик, тебе тут не место".

После этого, Мария сказала мужчине, что она девушка - разгорелся конфликт, а потом мужчина начал действовать агрессивно - схватил лесбиянку за руку, скрутил ее, перевернул через себя и ударил головой об кафель.

В результате нападения девушка получила ушибы шеи, головы и уха, есть подозрение на сотрясение мозга. Девушка сняла побои, составлено заявление в полицию.

СКОЄНО НАПАД НА ДІВЧИНУ, ЯКА РАЗОМ ЗІ СВОЄЮ ПАРТНЕРКОЮ ВІДВІДАЛА ОДИН ІЗ КИЇВСЬКИХ КІНОТЕАТРІВ СКОЄНО НАПАД НА ДІВЧИНУ, ЯКА РАЗОМ ЗІ СВОЄЮ ПАРТНЕРКОЮ ВІДВІДАЛА ОДИН ІЗ КИЇВСЬКИХ КІНОТЕАТРІВ Жертвами нападу стали nastiabusia та Maria Morenina. 19 жовтня у кінотеатрі ТЦ "Космополіт" після вечірнього сеансу пара пішла у вбиральню , але за ними побіг чоловік. Він звернувся до Марії зі словами "Пацанчик, тебе тут не место" (рос.). За словами Анастасії це і стало причиною нападу, адже чоловік вважав, що Марія – це хлопець та їй не місце у жіночому туалеті. Коли Марія особисто відповіла йому, що вона дівчина, справа перейшла до сварки та бійки, чоловік став чинити агресію. Він почав волокти за руку Марію, згодом скрутив її, перевернув через себе і вдарив голову об кахель. У Марії забої голови, шиї та вуха. На щастя, кровотечі не було, проте є підозра на струс мозку, це має визначити комп’ютерна томографія голови, яку має пройти Марія. Усі побої зняті лікарями, заява у поліцію складена. Закликаємо Національну поліцію України швидко та ефективно розслідувати цю справу, а Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України якнайшвидше запровадити дієве законодавство про злочини на ґрунті ненависті, відповідно до їх зобов’язань в рамках Національної стратегії з прав людини. ❗ ПРОСИМО МАКСИМАЛЬНОГО РЕПОСТУ, ЩОБ ЗНАЙТИ НАПАДНИКА. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, пишіть нам або постраждалим у дірект. Нагадуємо, що НАША боротьба не закінчена, вона тільки починається. Все бесповоротно буде Прайд ✊ Національна поліція України Володимир Зеленський Oleksiy Honcharuk Опубликовано KyivPride Среда, 23 октября 2019 г.

Напомним, в конце августа в центре Киева - на Михайловской площади - возле Стены памяти погибших на Донбассе военных избили ветерана антитеррористической операции - гея Виктора Пилипенко.