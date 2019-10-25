  1. Главная
  3. Украина

В М.С.Л. предложили налоги от лотерей направлять на финансирование социальной сферы

25 октября 2019, 13:59

История ледовой арены "Льодограй" - яркий пример того, как деньги от лотерей могут изменить жизнь детей по всей Украине.

В Украине должна заработать модель целевого использования государством поступлений от лотерей. Такую точку зрения высказал и.о. директора по коммуникациям оператора государственных лотерей "М.С.Л." Антон Авдеев во время вручения нового снаряжения воспитанникам хоккейной школы в ледовой арене "Льодограй" (г. Богуслав, Киевская обл.).

"Во всем мире за счет лотерей государство финансирует различные социальные и инфраструктурные проекты: местное кино, спорт, образование... И Украина не должна быть исключением!", - отметил Авдеев в своем выступлении.

В то же время, по мнению представителя "М.С.Л.", ситуация на лотерейном рынке далека от идеальной. "Кабинет Министров Украины предложил законопроект о регулировании игорного бизнеса. Мы анализируем этот проект. И не понимаем, почему там так много о лицензионных условиях и требованиях к операторам, а о механизмах финансирования социальной сферы лишь несколько абзацев", - объясняет Авдеев.

Антон Авдеев также подчеркнул, что сейчас "М.С.Л." за собственный счет финансирует некоторые социальные проекты. Среди них кинофестиваль "Молодость" и ледовая арена "Льодограй", на строительство которой компания потратила около $3 млн. По мнению Авдеева, история ледовой арены "Льодограй" - яркий пример того, как деньги от лотерей могут изменить жизнь детей по всей Украине.

"Еще в 2014 году мы построили ледовую арену "Льодограй" в Богуславе и с тех пор детская хоккейная команда "Шершни" 12 раз была призером в украинских и международных соревнованиях. А юные богуславские фигуристы получили 322 призовых места, в том числе в международных соревнованиях. Благодаря арене "Льодограй" дети получают новые возможности для собственного будущего", - объясняет представитель "М.С.Л."

"С того времени, как в 2014 году в Богуславе построили ледовую арену "Льодограй", наша детская хоккейная команда "Шершни" 12 раз была призером в украинских и международных соревнованиях. А юные богуславские фигуристы получили 322 призовых места, в том числе в международных соревнованиях. Благодаря арене "Льодограй" дети получают новые возможности для собственного будущего", - соглашаются родители юных спортсменов.

Сейчас вы просматриваете новость «В М.С.Л. предложили налоги от лотерей направлять на финансирование социальной сферы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:15
Кровавая стрельба в Харькове: СМИ узнали жуткие подробности
15:08
Мисс Украина Вселенная 2019: горячие фото победительницы Фото Видео
15:06
Бизнес-эксперт Богдан Терзи издал "Азбуку предпринимателя" новости компании
14:54
Туман в Киеве: красочные фото "сказочной" столицы Фото
14:45
ГБР расследует назначение Гройсмана на пост премьера
14:42
"Готовы содействовать": в РФ сделали неожиданное предложение по Донбассу
14:32
"Просто куколка": Анна Ризатдинова встала в позу и свела с ума мужчин Видео
14:00
Состояние аффекта: всплыли неожиданные детали о похитительнице младенца Видео
13:59
В М.С.Л. предложили налоги от лотерей направлять на финансирование социальной сферы
13:56
Беспредел в Харькове: на улице расстреляли мужчину, еще один – ранен Видео
13:54
Легализация игорного бизнеса: эксперты раскритиковали новый законопроект актуально
13:36
В киевской школе случилось ЧП, есть пострадавшие: версии инцидента
13:34
Афера с квартирами для Нацгвардии: за экс-депутата Микитася внесли залог
13:20
Участник Танці з зірками Владимир Остапчук разводится после 12 лет брака
13:06
Файеры и драка с полицией: в Черкассах митингующие штурмовали облсовет Фото Видео
13:04
Дифтерия: признаки, осложнения и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
13:01
Стационарный и погружной блендер: трудности выбора реклама
12:56
Висели на дереве больше суток: под Москвой нашли повешенными братьев-близнецов из Украины
12:31
В Луганске прогремел взрыв, пострадали гражданские: в "ЛНР" раскрыли, что рвануло
12:30
Милованов предложил рекламировать земельную реформу с помощью Сердючки – нардеп
12:28
Покупаем чаши для мультиварки: на что обратить внимание реклама
12:22
В Одесской области трое курсантов подорвались на боеприпасе из США - СМИ
12:15
Сегодня начался отопительный сезон в Киеве 2020
12:01
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы с мокрым снегом Видео
11:58
Оккупанты "порадовали" крымчан очередным "покращенням"
11:40
Поймал пулю вместо украинки: в Италии жестоко убили парня
11:30
Украину завалит снегом: синоптик предупредил о скорых морозах
11:17
Винни-Пух совсем не безобиден: Тука назвал главные инструменты кремлевской пропаганды
11:12
Длинный хобот и голая грудь: Настя Каменских сняла клип Elefante Видео
10:56
"Предъява ООН": экс-премьер предложил Украине задуматься о ядерном оружии
10:43
Не исключена госизмена: НАБУ откроет дело против Кличко и его замов
10:34
Гороскоп на сегодня: кому ждать "баталий", а кому - опасаться паники
10:22
"Хамство высшего сорта": Бородянский ответил Коломойскому на "подонка"
10:03
"Золотые овощи": эксперт назвал причину сумасшедших ценовых качелей в Украине
10:02
Обвинение в терроризме: Аваков вступился за полк Азов
10:00
Конец ***го мира 2 сезон: дата выхода, трейлер и актеры Видео
09:57
Это катастрофа: Киев сковали многочисленные пробки, куда не ехать Видео
09:47
Перевод часов на зимнее время 2019: как помочь организму "перестроиться" Видео
09:16
Впервые за два года в Украине зафиксирован случай полиомиелита Видео
09:10
Великі Вуйки 2 сезон: дата выхода продолжения сериала на 1+1 Видео
09:00
"Атака на фанатов": в Киеве забросали камнями автобусы с болельщиками
08:55
Нападение на ромскую активистку в Запорожье: копы задержали злодея
08:48
Зачем Украине покупать бразильские самолеты Super Tucano мнение
08:33
Украинские туристы в Турции попали в ДТП: более десятка пострадавших Фото
08:30
"Зашел и бросил взрывчатку": в Киеве устроили взрыв на рынке - СМИ Фото Видео
08:05
НБУ вводит в оборот купюру в 1000 гривен: эксперт рассказал, что будет с ценами и курсом Фото Видео
07:29
Против "слуги народа" Медяника открыли уголовное дело
07:21
Юрий Романенко: Украина – страна-лох, которую "разводят" во всем
07:02
Стоит ли ждать роспуска Рады из-за скандала в Слуге народа мнение
07:00
Белый дом восстановит торговые привилегии для Украины - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять