В М.С.Л. предложили налоги от лотерей направлять на финансирование социальной сферы

В Украине должна заработать модель целевого использования государством поступлений от лотерей. Такую точку зрения высказал и.о. директора по коммуникациям оператора государственных лотерей "М.С.Л." Антон Авдеев во время вручения нового снаряжения воспитанникам хоккейной школы в ледовой арене "Льодограй" (г. Богуслав, Киевская обл.).

"Во всем мире за счет лотерей государство финансирует различные социальные и инфраструктурные проекты: местное кино, спорт, образование... И Украина не должна быть исключением!", - отметил Авдеев в своем выступлении.

В то же время, по мнению представителя "М.С.Л.", ситуация на лотерейном рынке далека от идеальной. "Кабинет Министров Украины предложил законопроект о регулировании игорного бизнеса. Мы анализируем этот проект. И не понимаем, почему там так много о лицензионных условиях и требованиях к операторам, а о механизмах финансирования социальной сферы лишь несколько абзацев", - объясняет Авдеев.

Антон Авдеев также подчеркнул, что сейчас "М.С.Л." за собственный счет финансирует некоторые социальные проекты. Среди них кинофестиваль "Молодость" и ледовая арена "Льодограй", на строительство которой компания потратила около $3 млн. По мнению Авдеева, история ледовой арены "Льодограй" - яркий пример того, как деньги от лотерей могут изменить жизнь детей по всей Украине.

"Еще в 2014 году мы построили ледовую арену "Льодограй" в Богуславе и с тех пор детская хоккейная команда "Шершни" 12 раз была призером в украинских и международных соревнованиях. А юные богуславские фигуристы получили 322 призовых места, в том числе в международных соревнованиях. Благодаря арене "Льодограй" дети получают новые возможности для собственного будущего", - объясняет представитель "М.С.Л."

"С того времени, как в 2014 году в Богуславе построили ледовую арену "Льодограй", наша детская хоккейная команда "Шершни" 12 раз была призером в украинских и международных соревнованиях. А юные богуславские фигуристы получили 322 призовых места, в том числе в международных соревнованиях. Благодаря арене "Льодограй" дети получают новые возможности для собственного будущего", - соглашаются родители юных спортсменов.