В Киеве прошел парад зомби: фото жутко реалистичных образов

Накануне Хэллоуина в субботу, 26 октября в Киеве состоялся ежегодный традиционный парад зомби Zombie Walk.

Сотни человек слетелись на шабаш у памятника Ярославу Мудрому. По традиции, участники парада примерили образы нечисти и мифический персонажей: к Золотым Воротам подьехали зомби, ведьмы, привидения, черты, мертвые невесты и многие другие.

Участники действа пугали горожан своим видом: кто-то ограничился тем, что просто нарисовал капли крови на лице, либо же надел маски, а кто-то серьезно подошел к делу, и создал целый костюм с деталями и изюминками.

Напомним, Хэллоуин — старинный кельтский праздник, который ежегодно отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Традиционно Хэллоуин празднуют в англоязычных странах, однако в последние годы начали отмечать и в Украине.

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