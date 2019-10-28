"Мясной Ильич" и "Молочный Сталин": Сеть насмешило название магазина в оккупированном Донецке

Магазин Мясной Ильич в Донецке / Фото twitter.com/den_kazansky

Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин со странным названием Мясной Ильич. Судя по вывеске, тут можно купить говядину, свининину, сыр, хлеб, колбасу.

Соответствующее фото разместил в Twitter украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин Мясной Ильич. И это не шутка. Не хватает теперь только Молочного Сталина", – прокомментировал Казанский.

Новость привела в восторг пользователей соцсети, который тут же начали упражняться в сарказме. Они пишут, что городу не хватает овощного магазина Андропов и булочной Молотова. Среди других идей: "запеканка Гиви", "отбивные Захерченка", "шпикачки Матарылы".

"Если его едят (сьели), кто лежит в мавзолее?", - пишет Виолетта.

"Фирменное блюдо: маринованный шашлык 95-летней выдержки", - добавил пользователь с ником gloryon.

Напомним, в Сети отпускают ироничные комментарии по поводу памятника Ярославу Мудрому, который на днях установили в Сумах.