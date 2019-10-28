"Мясной Ильич" и "Молочный Сталин": Сеть насмешило название магазина в оккупированном Донецке

Пользователи соцсети упражняются в сарказме, комментируя полет фантазии хозяев магазина.
Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин со странным названием Мясной Ильич. Судя по вывеске, тут можно купить говядину, свининину, сыр, хлеб, колбасу.
Соответствующее фото разместил в Twitter украинский блогер и журналист Денис Казанский.
"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин Мясной Ильич. И это не шутка. Не хватает теперь только Молочного Сталина", – прокомментировал Казанский.
Новость привела в восторг пользователей соцсети, который тут же начали упражняться в сарказме. Они пишут, что городу не хватает овощного магазина Андропов и булочной Молотова. Среди других идей: "запеканка Гиви", "отбивные Захерченка", "шпикачки Матарылы".
"Если его едят (сьели), кто лежит в мавзолее?", - пишет Виолетта.
"Фирменное блюдо: маринованный шашлык 95-летней выдержки", - добавил пользователь с ником gloryon.
Напомним, в Сети отпускают ироничные комментарии по поводу памятника Ярославу Мудрому, который на днях установили в Сумах.