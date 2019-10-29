Богдан высказался о "слугах народа" с психическими расстройствами

Андрей Богдан / Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что не знает "негодяев" в парламентский фракции партии Слуга народа.

"Действительно, у меня там несколько "предпочтений", людей, которых я считаю с какими-то психическими расстройствами. То есть ими управляют не какие негативные мысли, они не хотят что-то украсть", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

По мнению главы ОП, это объясняется тем, что такие нардепы стремятся к определенной славе и хотят, чтобы их заметили.

"В них много энергии, и иногда эта энергетика деструктивна", - добавил Богдан.

Напомним, ранее Богдан заявлял о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие люди.