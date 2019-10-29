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Пешком быстрее: Киев сковали огромные пробки, опубликована карта заторов

29 октября 2019, 10:10

Многие люди покидают застрявший в пробках общественный транспорт и продолжают свой путь пешком.

Автомобили
В Киеве зафиксированы огромные пробки / УНИАН

Во вторник утром, 29 октября, на многих важных транспортных магистралях в Киеве затруднено движение.

О многочисленных пробках свидетельствуют данные онлайн-ресурса Google Maps.

Катастрофическая ситуация сложилась на выезде с массива Троещина. Вероятно, причиной стали сразу несколько ДТП на Северном мосту и проспекте Шухевича.

Очевидцы сообщают о том, что многие отчаявшиеся люди покидают застрявший в пробках общественный транспорт и продолжают свой путь пешком.

/ google/maps

Кроме того, пробки также образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Юрия Ильенко, возле станции метро Лукьяновская, Набережном шоссе.

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Лобановского, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэра Виталия Кличко публично отругали за пробки в Киеве.

Киев автомобили пробки заторы
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