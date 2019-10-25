Это катастрофа: Киев сковали многочисленные пробки, куда не ехать

Пробки в Киеве сковали почти весь город / УНИАН

В пятницу, 25 октября Киев сковали масштабные пробки из-за густого тумана и смога.

Согласно данным Google Maps, с Левого берега столицы жители Троещины и Воскресенки вряд ли сумеют добраться на работу вовремя – многочисленные тянучки простилаются от улицы Оноре де Бальзака, проспекта Владимира Маяковского, Генерала Ватутина, и вплоть до Северного моста, где за утро произошло пять ДТП.

Туман в Киеве стал причиной пробок и в центре столицы: "стоит" бульвар Тараса Шевченка, улица Большая Житомирская, частично тянутся авто на Крещатике и на бульваре Леси Украинки.

С Соломенского района сложно уехать из-за тянучек и ДТП на Воздухофлотском проспекте.

В очередь выстроились автомобили и на проспекте Победы от станции метро Святошин до Шулявской.

Также жителям столицы приходится простаивать в пробке с левого берега: "заморожены" Дарницкий мост и мост Патона.

Ранее в КГГА озвучили причины загрязнения воздуха в Киеве.