"Остальное сам доделает": в Харькове ремонтники креативно положили асфальт

Ремонт дороги / Корреспондент

Коммунальные службы Украины не перестают удивлять. Так, в Харькове очень креативно подошли к ремонту дороги.

Отмечается, что ремонтники занимались укладкой асфальта, но им мешал припаркованный автомобиль. Они два часа пытались найти владельца транспортного средства, но безуспешно.

Коммунальщики не растерялись и приняли очень неожиданное решение. Они провели ремонт дороги, кроме участка, где находилось авто.

На фото, которое опубликовали на странице "ХС Харьков" в соцсети Facebook, видно, что по всей дороге проложено новое покрытие черного цвета и только лишь под легковым автомобилем видно старое покрытие серого цвета.

Пользователи соцсети возмущены, что ремонтники не вызвали эвакуатор. Кроме того, некоторые предложили сразу отправить на штрафстоянку.

Напомним, что ранее в Николаевской области к борьбе с ямами на дорогах привлекли старые матрасы.