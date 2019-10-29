"Прилично фонило": установлен источник радиации в Киеве

Причиной повышения радиационного фона в Центральной геофизической обсерватории в Киеве оказался источник ионизирующего излучения, который находится в конструкции здания, построенного еще в 1987 году.

Как рассказали в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, накануне в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки зафиксировали повышение радиационного фона.

"Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 - 600 мкЗв / час, в соседней комнате - 100 - 170 мкЗв/час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВзрыв и утечка радиации в РФ: Украину "накрыло" радиационное облакоПри обследовании прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. По предварительным данным уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час. Для окружающей среды угрозы нет.

"В связи с этим сообщаем: повышение естественного радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины, а любая информация в отношении этого является неправдивой", - добавили в центре.

По словам начальника отдела радиационного-экологического контроля Валерия Гирия, фонило несколько помещений. Повышенная радиация оказалась в здании с ленточным фундаментом, где расположены лабораторные и хозяйственные помещения.

"Произошло это, можно сказать, случайно. Предстоял семинар радиологов, и нужно было делать доклад. Один из сотрудников взял с собой дозиметр, включил и засек повышенный гамма-фон. Сделали замеры в районе фундамента, и в одном месте уровень составил до десятка миллирентген. Это прилично", — заявил он Обозревателю.

По словам спасателя, источник был точечный, а с увеличением расстояния активность резко падала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации.