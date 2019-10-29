Как квартира в Киеве: нардеп засветил в Раде дорогущий аксессуар

Григорий Суркис / Скриншот

Народные избранники нынешнего созыва не уступают предыдущим депутатам дорогими аксессуарами. Так, нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь засветил в стенах Верховной Рады очень дорогие часы.

Отмечается, что Григорий Суркис пришел в парламент с роскошным известной марки Rolex.

По данным Апострофа, у депутата от ОПЗЖ замечена модель часов Rolex Submariner 2008 года с голубыми бриллиантами. Цена такой модель со скидкой составляет 36 750 долларов, а без скидки - 40 250.

Стоит отметить, что зав Киеве за указанную сумму можно приобрести однокомнатную квартиру на вторичном, а в других городах и двухкомнатную.

Напомним, что ранее народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева стала объектом пристального внимания папарацци из-за сумочки от итальянского дома моды Gucci.