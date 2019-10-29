"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом

На Донбассе начинается отвод войск / скриншот

В штабе ООС подтвердили старт разведения войск в районе Золотого на Донбассе. При этом отмечается, что украинская сторона не сдала ни одного населенного пункта.

По словам руководителя украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, полковника Александра Борщевского, ВСУ не оставили ни одного населенного пункта.

"Как такового разведения или отвода войск нет ... Все населенные пункты, где были географически, там и остаются, подразделения ВСУ не оставили ни одного населенного пункта", - цитирует УНИАН Борщевского.

При этом он указал, что основной целью мероприятий является создание безопасной зоны для людей в случае открытия КПВВ Золотое. Также он привел в пример ситуацию в Станице Луганской.

"Я подчеркиваю, что с начала разведения в июне в Станице Луганской не произошло ни одного обстрела. Почему - идея очень простая - чтобы военнослужащие, которые находятся на позициях, физически не видели друг друга ... Общее расстояние между ними стало два километра, так что одни на километр отодвинулись и другие на километр. Территории никакие не сданы, но военнослужащие друг друга не видят. Поэтому, как следует из практики, обстрелы здесь прекращаются", - подытожил полковник.

Напомним, что ранее командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во всеуслышание заявил, что отвод войск у Золотого Луганской области продлится три дня.