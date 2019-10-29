  1. Главная
  3. Украина

"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом

29 октября 2019, 19:46

ВСУ не оставили ни одного населенного пункта.

На Донбассе начинается отвод войск
На Донбассе начинается отвод войск / скриншот

В штабе ООС подтвердили старт разведения войск в районе Золотого на Донбассе. При этом отмечается, что украинская сторона не сдала ни одного населенного пункта.

По словам руководителя украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, полковника Александра Борщевского, ВСУ не оставили ни одного населенного пункта.

"Как такового разведения или отвода войск нет ... Все населенные пункты, где были географически, там и остаются, подразделения ВСУ не оставили ни одного населенного пункта", - цитирует УНИАН Борщевского.

При этом он указал, что основной целью мероприятий является создание безопасной зоны для людей в случае открытия КПВВ Золотое. Также он привел в пример ситуацию в Станице Луганской.

"Я подчеркиваю, что с начала разведения в июне в Станице Луганской не произошло ни одного обстрела. Почему - идея очень простая - чтобы военнослужащие, которые находятся на позициях, физически не видели друг друга ... Общее расстояние между ними стало два километра, так что одни на километр отодвинулись и другие на километр. Территории никакие не сданы, но военнослужащие друг друга не видят. Поэтому, как следует из практики, обстрелы здесь прекращаются", - подытожил полковник.

Напомним, что ранее командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во всеуслышание заявил, что отвод войск у Золотого Луганской области продлится три дня.

Донбасс видео Золотое СЦКК
Сейчас вы просматриваете новость «"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:22
По Льду: Jah Khalib и Maruv в дуете произвели фурор новой песней
20:09
Как привлечь деньги в свою жизнь: нашелся способ Ванги с помощью простой специи Видео
20:06
"Безопаснее сидеть на нарах": "наболтавшая лишнего" депутат Федина пожаловалась на угрозы - видео Видео
20:00
Французский боб с челкой – удачная женская стрижка 2019 для любого возраста - 29 фото Фото Видео
19:46
"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом
19:30
"ВСУ вернутся на свои позиции": в штабе ООС сделали важное заявление об отводе войск в Золотом Видео
19:08
Глава Луганской ОГА рассказал о будущем Золотого после разведения войск Видео
18:41
Бомбезные классические сырники: рецепт простой с фото пошагово Фото
18:33
Не раздавал билеты: Юзик из "квартала" объяснил свое поведение в Раде Видео
18:08
Как квартира в Киеве: нардеп засветил в Раде дорогущий аксессуар
18:02
Копов хватает: Аваков рассказал об отводе войск у Золотого
17:57
В Венгрии автобус с украинцам угодил в жутчайшее ДТП: опубликованы фото
17:41
В шести районах Киева ограничат движение из-за генсека НАТО
17:29
В Киеве утром закроют одну из станций метро в центре: кому не повезет
17:22
В Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГ Видео
17:12
Гороскоп 2019 для всех знаков Зодиака: кому завтра грозят моральные удары
17:05
Присоединиться к семье: Зеленский сделал неоднозначное заявление по ЕС
17:05
Только поединок: WBC принял резонансное решение по Усику в супертяжелом весе
16:57
"С*ки, дармоеды, деньги рекой": добровольцы сделали грозное заявление об отводе войск у Золотого - видео Видео
16:55
"Прилично фонило": установлен источник радиации в Киеве Фото Видео
16:35
Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат
16:24
ВВП 40%: Гончарук поделился "рецептом" экономического прорыва
16:22
"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мир
16:01
Отвод войск у Золотого: у Путина увидели возможность для встречи в нормандском формате
16:00
В Конгрессе США предложили ударить новыми санкциями по Северному потоку-2
15:41
Аваков заговорил о своей отставке
15:39
Всплыла скандальная информация о ветеране "Азова", который спорил с Зеленским
15:28
Рада приняла законопроект о наказании для кнопкодавов
15:22
"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого Видео
15:17
Танці з зірками: что произошло с Анной Ризатдиновой в последнем эфире Видео
15:02
Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить
15:01
Законопроекты №1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса - ЕБА
14:57
Муж Лолиты обещает раскрыть вкусы в интимной жизни певицы
14:45
Стрельбы из Буков и С-300: Украина проведет учения у берегов Крыма
14:37
"На пороге": Зеленский сделал громкое заявление об Украине Видео
14:35
"Сисечка как пироженка": Рита Дакота показала грудь в прозрачном белье
14:30
Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву - эксперт
14:26
Подвели трусы: стало известно, как США вычислили и убили главаря ИГИЛ
14:20
Кого киевляне хотят видеть мэром Киева – опрос КМИС Видео
14:05
Знатный махач: украинские политологи подрались в студии у Соловьева Видео
13:57
Гепатит А: как можно заразиться, главные симптомы Видео
13:55
Стало известно, как Сивохо "обделили" в СНБО Видео
13:48
Один удар: в супермаркете полном покупателей произошла жестокая драка Видео
13:35
В штабе ООС подтвердили начало разведения войск в Золотом Видео
13:30
Крушение вертолета и гибель Кутового: эксперт назвал причины Видео
13:25
Отмена национализации ПриватБанка: Зеленский сказал, как отрезал Видео
13:20
Скандал с Шулявским мостом: Кличко заподозрили в превышении полномочий
13:13
Украиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел
13:13
Коболев объяснил, как Россия "покупает" Европу
13:02
Хэллоуин головного мозга: семья устроила фотосессию с маленькой дочкой-зомби и маньяком Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять