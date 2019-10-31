Вокруг Киева китайцы построят платную кольцевую дорогу

Китайцы построят кольцевую дорогу вокруг Киева / УНИАН

Китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd построит платную кольцевую дорогу вокруг Киева.

31 октября украинское агентство и китайская компания подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева (БКАД) транспортное сообщение между Киев-Одесса и Киев-Чоп, сказано на сайте Министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктур Владислав Криклий отметил, что подписание Меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги вокруг Киева.

"Наша цель - за 5 лет обеспечить 40% рост экономики страны и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики", - отметил Криклий.

Он добавил, что в Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами.

Сейчас обе стороны возьмутся за подготовительные технико-экономические расчеты и с 2020 года приступят к строительству.

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