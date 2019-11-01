В Киеве задержан "близкий друг президента", который обещал должность за 1,5 млн долларов

В Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, который представлялся "внештатным помощником" и близким другом" почти всех высших лиц государства, и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена, сообщила пресс-служба СБУ.

Так, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов США. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины.

Мужчина требовал передать якобы "кураторам" денежные средства двумя траншами - 28 тысяч гривен и 50 тысяч долларов США.

По его требованию 18 октября 2019 28 тыс грн перечислены на указанный им карточный счет. При этом, по данным следствия, полученные от потерпевшего деньги он не собирался передавать указанным должностным лицам, а планировал завладеть ими.

31 октября 2019 после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов США был задержан на месте совершения преступления.

Мужчине "светит" до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее появилось видео штурма спецназом СБУ офиса подельника Кличко и Черновецкого.