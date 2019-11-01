Скандал с "курятником" в центре Киева: хозяева стройки решили засудить Гончарука

Адвокат владельцев квартиры заявил, что надстройка является законной / @kyivnist

Надстройка над квартирой в центре Киева, из-за появления которой разгорелся скандал, была законной, а владельцы жилья будут судиться с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который принимал активное участие в разборках вокруг постройки.

Как рассказал адвокат владельцев квартиры Дмитрий Набогорнов, надстройка является законной: перед началом стройки были получены все необходимые разрешения.

Он пояснил, что владельцы квартиры Пичугины – мать и сын Елена и Дмитрий, просто хотели починить крышу, которая была в аварийном состоянии. А "скворечник", который вызвал скандал, это временная конструкция – для удобства рабочих, которые ремонтируют крышу здания.

"В крыше были сквозные щели, сквозь которые постоянно затекала вода. Несущие конструкции были в ужасном состоянии, все в трещинах. Этот дом построен в 1952 году. С того времени большая часть кирпичей разрушилась и продолжает разрушаться", - рассказал адвокат.

Читайте такжеВ Киеве на Майдане разбирают скандальный "курятник", опубликованы фотоОн указал, что в экспертном заключении ЖЭКа написано, что крыша может обвалиться: "На основании этого акта мы и начали замену крыши. Вместо кирпичей мы решили установить газоблоки, они гораздо легче кирпича. Как и металлические конструкции, которые мы хотели установить вместо огромных деревянных балок, которые были до этого".

Набогорнов рассказал, что после того, как история получила широкий резонанс, на крышу незаконно проникли сотрудники Департамента архитектурно-строительного контроля КГГА, а также был проведен демонтаж без наличия разрешительных документов.

Он отмечает, что демонтаж проводила Коммунальная аварийно-спасательная служба. По словам Набугорного, с момента демонтажа прошло более двух недель, и до сих пор еще никто ничего не начал ремонтировать. Остатки конструкций крыши просто накрыли тентом.

Адвокат также добавил, что владельцы квартиры подают в суд на премьер-министра и все городские органы власти, которые участвовали в демонтаже, пишет strana.ua.

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"По данному факту на премьер-министра Гончарука мы подали заявление в полицию. Это явное превышение должностных полномочий: премьер-министр не должен опускаться до уровня проблем градостроения. Также мы подаем в суд на КГГА и другие местные органы исполнительной власти, которые проникли сюда незаконно, произвели незаконный демонтаж, украли наш строительный материал и камеры видеонаблюдения", – резюмировал Набогорнов.

Напомним, ранее Шевченковское управление полиции начало уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.18 октября незаконную надстройку на здании по ул. Софиевской, 1.