Развлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями

Верховная Рада / УНИАН

Народные избранники от парламентской фракции Слуга народа приносят с собой в здание Верховной Рады свои игрушки. Так, в четверг, 31 октября, отличились

В пятницу, 1 ноября, в объектив камеры попал заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа Павел Халимон. Издание Буквы опубликовало фотографию, на которой видео, чем занимается народный избранник в стенах украинского парламента.

Халимон играет в игру на телефоне. При этом он пытается прикрыть экран руками, чтобы окружающие не видели, что он делает.

Павел Халимон / Буквы

Напомним, что ранее нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Григорий Сурскис засветил в стенах Верховной Рады очень дорогие часы.