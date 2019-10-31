Депутаты в Раде показали свои "игрушки". Фото

Верховная Рада / Фото: УНИАН

Народные избранники приносят в Верховную Раду свои игрушки. Так, журналисты в четверг, 31 октября, заметили на столах нардепов весьма интересные предметы.

Согласно фотографиям, обнародованным изданием Апостроф, один народный депутат принес в парламент спинер. Кроме того, еще один народный избранник пришел на работу эспандером.

На фото хорошо видно, что спортивный аксессуар лежит на месте, где должен сидеть депутат от парламентской фракции Слуга народа Дмитрий Любота. При этом популярная игрушка оказалась на месте нардепа от Батькивщины Андрея Кожемякина.

Напомним, что ранее нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Григорий Сурскис засветил в стенах Верховной Рады очень дорогие часы.