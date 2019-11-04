Каникулы продолжаются: на Харьковщине из-за холодных батарей дети сидят дома

Из-за холодных батарей школьникам продлили каникулы

В городе Купянске Харьковской области в 10 школах продлили каникулы до 8 ноября.

Причиной для этого послужило отсутствие отопления, сообщили в отделе образования Купянского городского совета.

"В связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за невыполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП Областной информационно-технический центр в соответствии с заключенным с отделом образования договором, в связи с процедурой подписания соглашения с НАК Нафтогаз Украины, несоблюдением температурного режима в учебных помещениях заведений… осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города продлены до 08.11.2019", - сказано в сообщении.

В то же время, образовательный процесс не будет прекращено в начальной школе учебно-воспитательного комплекса Школа - гимназия №3, помещение которого отапливается газовой топочной.

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