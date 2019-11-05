"Нагадив здесь, едет дальше, не уважаю": в Бабченко разочаровался известный волонтер

Юрий Касьянов рассказл, почему не уважает Бабченко / Униан

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого убили воскресили в прошлом году, свалил из Украины, а о молва о нем идет по сей час.

Известный блогер и волонтер Юрий Касьянов во вторник, 5 ноября, заявил, что не уважает Бабченко.

"Я не уважаю Бабченко. Было время, когда мы приятельствовали; я возил его на войну, пил с ним водку, делил один номер в гостинице, и однажды вытащил из полной задницы... Но истина дороже", - отметил Касьянов.

Касьянов подчеркнул, что презирает дешевые постановки СБУ с томатным соком или свинячьей кровью.

"Я не уважаю людей, которые уезжают из своей России для того, чтобы издалека огульно поливать всех россиян грязью, а страну называть "бензоколонкой". Я не уважаю людей, которые приезжают в мою Украину, чтобы зарабатывать на своём показном "диссидентстве". И особенно я не уважаю тех, кто приезжает сюда, чтобы сотрудничать с властями против моего народа. Я презираю дешёвые постановки СБУ с томатным соком или свинячьей кровью. Я ненавижу тех, кто, нагадив здесь, едет дальше, поливая теперь грязью украинцев за то, что они ему не соответствовали. Мало переводили на кошельки", - высказался Касьянов в соцсети Фейсбук.

Добавим, что в комментариях под сообщением Касьянова завязалась дискуссия.

"Якби у вас було б шестеро малолітніх дітей і таке гаряче і неспокійне серце, тоді б я вас послухав", - стал на защиту Бабченко Евгений Ломоносов.

"Совершенно верно. Истеричный неискренний нарцисс с двойными стандартами, разочарованный ещё в одном народе", - убежден Виталий Смышляев.

"То что он работал рупором ненависти это понятно, ну если человек больше ничего делать не умеет надо ж как-то на хлеб зарабатывать. Другое дело не понятно: это он польстился на новую кормушку или действительно была угроза со стороны российских спецслужб или может за порохрботство пресовать начали. Главное тренд не пропустить. Бо сегодня пресуют Бабченко и его не так жалко, а завтра будут пресовать вменяемых активистов и может быть уже поздно", - высказался Александр Дюбанов.

Напомним, ранее сообщалось, российский журналист Аркадий Бабченко сбежал из Украины.

"Бабченко свалил из Украины. Не прощаясь. Хоть бы спасибо сказал тем тупорылым лохам, что его содержали своими донатами. Сорокалетняя обрюзшая попрошайка отправилась просить посидеть на шеях европейских налогоплательщиков. Забавно будет понаблюдать - свалил из страны, признанной безопасной, не имея в ней уголовного преследования. Что ж это чучело выдумало втереть в Европе", - сообщил в своем Телеграм-канале Анатолий Шарий.