СМИ уличили главврача Института рака Безносенко в преступных схемах

В результате проведения оперативно-следственных действий правоохранителям было установлено, что главный врач Национального института рака Андрей Безносенко, который находится на этой должности около четырех лет, может быть причастен к совершению ряда преступлений по признакам ч. 1 ст. 184, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ст. 366 УК Украины.

Об этом говорится в публикации на сайте издания from-ua.

"Несмотря на то, что медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, последние (врачи – ред.) уверяли онкобольных пациентов, что количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому, чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан "вознаграждение", в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс. грн", - говорится в обнародованном на сайте Нацполиции Украины сообщении.

Как сообщает издание, один из причастных к такой деятельности может быть главврач Безносенко, который якобы и организовал преступную "схему", где также были задействованы заместитель главного врача по медицинской работе Воскобойников, который якобы прикрывал списания препаратов с помощью поддельных печатей Института, которые были изъяты во время проведения обыска в сентябре этого года.

"Следствием установлен факт того, что врач-онколог поликлинического отделения Шепиль А.В. с согласия главного врача Безносенко А.П. предлагал пациентам приобрести лекарства для проведения химиотерапии, назначенной Безносенко А.П. или заведующим поликлиническим отделением Высоцким А.Г. Расценки на препараты варьировались от 5 000 до 40 000 гривен за один сеанс", - сообщает СМИ.

Кроме того, по данным журналистам, после получения средств за химиопрепараты, Шепиль заходил к заведующему поликлинического отделения Высоцкому, где передавал полученные от онкобольных деньги. "Высоцкий, в свою очередь, собирал деньги, полученные с онкобольных за неделю, заносил их главному врачу Безносенко в кабинет, где тот распределял эти средства между участниками преступной схемы. Суммы достигали колоссальных цифр - от 200 000 до 500 000 гривен за неделю", - пишет издание.

Также издание сообщает, что главврач может подозреваться в заведомо искусственном завышении потребности при формировании лекарств для лечения онкологических заболеваний, что "в дальнейшем приводило к значительным потерям государственного бюджета в результате закупки препаратов в количестве, которое в разы превышало потребность для Украины".

"Зафиксировано, что Безносенко под его прикрытием пытался скрыть факт закупленного МОЗ Украины для Национального Института Рака сверх нормы препарата "Метотрексат". Фактически годовая потребность НИР составляет 800 упаковок препарата, а в переписке между НИР и Минздравом речь идёт почти о 36 000 единицах при имеющихся остатках с прошлых лет. Главный врач Безносенко подал заявку в Минздрав на 5 190 единиц Метотрексата на 2019 год. Данный эпизод требует отработки с привлечением экспертов МОЗ", - установило следствие.