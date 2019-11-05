В Одессе прошел Слэп-баттл — турнир по пощечинам, организатор Богдан Терзи.

Современные виды спорта зачастую поражают своей креативностью и непредсказуемостью, а предметом состязаний могут быть даже такие неожиданные вещи, как пощечины. Именно в искусстве метко отвешивать оплеухи соревновались участники второго турнира "Слэп-баттл", прошедшего недавно в Одессе.

"Первооткрывателями" подобных баттлов считается латиноамериканская диаспора в США. Видео одной из схваток попало на YouTube и оказалось необычайно вирусным. Вскоре подобные соревнования начали проводить и в других странах, с участием не только любителей, но и профессионалов.

Тур первый: одесский Slap Battle становится международным

В Украине первый турнир по пощечинам прошел в августе 2019 года, его идейным вдохновителем и одним из организаторов стал одесский бизнесмен и продюсер Богдан Терзи.

Необычный формат пришелся по душе любителям активного досуга, поэтому уже в октябре Одесса принимала участников второго турнира Slap Battle. В этот раз раздавать пощечины приехали не только мужчины, но и женщины. А по составу участников последние соревнования стали по-настоящему международными: к борьбе за призовой фонд подключились представители Польши и Молдовы (а заявки поступили еще из Армении и Словакии).

Слеп-баттл, турнир по пощечинам для сильных и выносливых.

У мужчин из числа претендентов, которые прошли отбор по формальным параметрам (вес, мышечная масса, спортивный опыт), сформировались две пары. В первой сумоист Максим из Польши противостоял киевлянину Дмитрию. Несмотря на спортивный опыт, технически правильные пощечины и больший вес (200 кг против 120 кг у Дмитрия), Максим проиграл по количеству баллов. Видимо, сумоист побоялся бить в полную силу, из-за чего победный удар Дмитрия оказался сильнее.

Во второй мужской паре Родиону из Кишинева хватило одной точной пощечины, чтобы вырубить соперника, украинского борца Бориса, и обеспечить себе победу в первом раунде. Родион стал и победителем финала, получив главный приз - 50 тысяч гривен. Хотя на этот раз победа была чисто техническая: Дмитрий отказался от сражения из-за щеки, болевшей после первого раунда.

Продюсер Богдан Терзи: "Слэп-баттл" собирает чемпионов!

Тур второй: девушки начинают и выигрывают

Из множества женских заявок организаторы отобрали двух участниц, соответствующих критериям по физическим данным. Как отметил Богдан Терзи, "Слэп-баттл" настолько заинтересовал женщин, что заявки подавали даже очень миниатюрные представительницы прекрасного пола, с весом намного меньше нижнего ограничения в 90 кг.

В отличие от мужского Slap Battle, у женщин был только один бой, в котором дзюдоистка Мария сражалась с домохозяйкой Дианой. Пощечины Марии оказались сильнее, что принесло ей приз в размере 25 тысяч гривен. Но судьи не могли не отметить волю к победе Дианы, у которой не было спортивного опыта соперницы. Поэтому Богдан Терзи вручил девушке "утешительный" приз 10 тысяч гривен, добавив приятных эмоций участнице и всем присутствующим.

Международный турнир Слеп-баттл украсил зрелищный женский поединок.

Вот так, с яркими эмоциями, незабываемыми схватками и неожиданными сюрпризами, прошел в Одессе очередной "Слэп-баттл". Турнир по пощечинам на берегу Черного моря уже приобрел своих преданных поклонников и имеет все шансы превратиться из экзотического шоу в регулярные встречи. А пока организаторы готовятся к проведению новых соревнований, желающие могут подавать заявки на участие в будущем Slap Battle. Одесса ждет смельчаков, которых не свалят пощечины!