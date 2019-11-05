Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: стало известно, кто из копов выпустил смертельную пулю

Кирилл Тлявов погиб от пули копа/ Фото: Facebook/Татьяна Тлявова

В деле о резонансном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области появились новые подробности.

Следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

После получения результатов всех экспертиз, проведенных в рамках расследования, следователи пришли к выводу, что именно Приходько осуществил выстрел, который стал смертельным для ребенка.

"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика", - рассказал 5 ноября, во вторник, в ходе брифинга Роман Труба.

При этом оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли, отметил глава ГБР.

В то же врем, уточнил Труба, результаты экспертиз свидетельствуют, что ребенок был убит пулей, выпущенной из оружия с расстояния 80 метров.

По словам Трубы, инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

К слову, 4 июня, во вторник, Голосеевский суд Киева приняли решение о взятии под стражу на 60 дней без возможности внесения залога 42-летнего Владимира Петровца - второго подозреваемого копа в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Отметим, что в отношении первого подозреваемого – 31-летнего Ивана Приходько, была избрана аналогичная мера пресечения.

Иван Приходько / Страна

Добавим, что Петровец, как и Приходько, также отрицал свою вину и стрельбу в направлении ребенка.

Добавим, что накануне вечером, 3 июня, когда стало известно о смерти ребенка в больницем, в Киеве возле здания МВД собрались активисты с требованием расследовать убийство в Переяслав-Хмельницком.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова ранили в голову пьяные полицейские. 3 июня, ребенок, у которого был поврежден головной мозг, скончался в больнице, сообщили медики.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновных в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили пьяные полицейские, наказали по всей строгости закона.