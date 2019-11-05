  1. Главная
  3. Украина

Для энергообеспечения Луганской области есть два решения, - экс-министр энергетики Плачков

5 ноября 2019, 16:52

Для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо установить спеццену на газ для Луганской ТЭС или принять меры для возобновления поставок угля на станцию, которые были прекращены в июне 2019 года.

Луганская ТЭС
Луганская ТЭС

Поскольку в Луганской области практически один источник энергообеспечения – Луганская ТЭС – то вопросы бесперебойного энергоснабжения области связаны с ее работой, а это вряд ли возможно при той ситуации, в которой работает эта станция (без решения правительства о спеццене на газ). Такое мнение высказал экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Решение по газу (спеццена для Луганской ТЭС) правительством не принято. И если ничего не изменится, не будет специальной цены на газ, то в таком режиме станция не сможет работать", - отметил Плачков.

По его словам, сейчас для регулярного обеспечения региона электроэнергией и теплом необходимо принять решение установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС. Или же принять меры для возобновления поставок угля на станцию, которые были прекращены в июне 2019 года.

"Луганский регион работает в ненадежном режиме, он завязан на одной только Луганской ТЭС. Конечно, нужно разблокировать поставки угля, а кроме того, форсировать строительство новой линии электропередач. Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт. Переток из основной энергосистемы идет в размере 30 КВт, это очень мало. А строительство новой линии "Укрэнерго" будет только в середине 2020 года. Так что Луганская ТЭС остается единственным источником света для области", - отметил Плачков.

Эксперт подчеркнул, что в отопительный сезон станция будет потреблять больше газа, потому что установлено много бойлеров и котлов, то есть, идет рост энергопотребления. "Весь регион зависит от Луганской ТЭС. И станция в таком режиме не проработает весь отопительный сезон", - считает Плачков.

Как ранее сообщалось, в начале октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что если поставки угля на Луганскую ТЭС не удастся разблокировать, то Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово обсуждать вопрос изменения цены на газ для предприятия.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года. 25 июля 2019 года заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 29 июля, после чего из-за блокирования поставок со стороны России станцию придется остановить, что грозит отключениями на контролируемой правительством территории области. Обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение периода от полутора до 24 часов, сообщается в протоколе региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который обнародовала 25 июля пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Сейчас вы просматриваете новость «Для энергообеспечения Луганской области есть два решения, - экс-министр энергетики Плачков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:00
Внеочередные выборы Рады: ЦИК признала победителя в последнем округе
16:52
Для энергообеспечения Луганской области есть два решения, - экс-министр энергетики Плачков
16:47
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: стало известно, кто из копов выпустил смертельную пулю
16:30
Укроборонпром увяз в долгах: Абромавичус рассказал о миллиардных задолженностях
16:29
Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к факторам, увеличивающим инфляцию
16:10
Быть или не быть новому траншу: Гончарук ответил на слухи о заморозке сотрудничества с МВФ
15:45
Ужасные долги: названы вещи, которые ни в коем случае нельзя одалживать
15:44
"Короткая версия": Путина снова заподозрили в использовании двойника
15:37
"Китайские церемонии" или покупки с Taobao новости компании
15:35
"Леща президенту Украины дал": видео с Зеленским набирает популярность в сети Видео
15:27
Шевченко довызвал в сборную Украины дебютанта из Зари
15:18
После визита Гончарука Черновицкая область осталась без прокурора: подробности
15:04
Хабиб, приходи, я уложу тебя спать: Мейвезер бросил вызов Нурмагомедову
15:01
В Прилуках прощаются с погибшим при таинственных обстоятельствах подростком Видео
14:59
Порошенко прогулял еще один допрос: в ГБР рассказали детали
14:42
С Порошенко мы говорили раз пять, Зеленский на очереди - пранкер Лексус
14:40
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
14:37
В Киеве посетитель прокуратуры угодил в больницу после избиения прокурором
14:35
Ловили на "живца": на Херсонщине копы задержали убийцу старушки
14:32
"Нагадив здесь, едет дальше, не уважаю": в Бабченко разочаровался известный волонтер
14:30
Ломаченко установил невероятное достижение среди действующих чемпионов
14:27
СМИ уличили главврача Института рака Безносенко в преступных схемах
14:23
Милованов хочет пересмотреть скандальный законопроект №1210
13:58
"Непривитых антибиотики не спасут": дифтерией заболела еще одна жительница Харьковщины
13:57
У Путина не уверены в проведении саммита в "нормандском формате" до конца года
13:53
"Порошенко соберет майдан": Гордон прикинул, когда свергнут Зеленского
13:46
Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
13:28
ГБР и СБУ нагрянули в горсовет Ужгорода: подробности
13:23
"Уймись, убогая, сосете кровь": "неадекватную лжепатриотку" Федину обвинили в Сети в разжигании войны Видео
13:15
"Недоспавший, недоевший и с синяками": Гордон поплакался росСМИ о состоянии Зеленского Видео
13:13
The Hardkiss прекращают концертную деятельность
12:55
"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе убили террориста группировки Призрак
12:52
Газ дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноября Видео
12:50
Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража – Кремль
12:37
"Как не стыдно, титьки высунулись": Ани Лорак без белья вывалила голую грудь
12:33
"Москворотые": во Львове певшему на русском языке уличному музыканту разбили гитару Фото
12:25
"Доиграетесь": глава НКРЭКУ заявил о грядущем повышении цен на электричество для населения
12:21
Рынок земли в Украине: у Зеленского пообещали миллиарды долларов в бюджет
12:15
В Николаеве голый мужчина влез на школьную спортплощадку: видео 18+
11:59
Ярославский назвал условие, при котором вернется в футбол
11:58
"Галиция навязывает героев": в Донецке ответили на призывы Зеленского Видео
11:51
Трамп заявил, что ничего не знает о Йованович
11:50
Шахтер - Динамо Загреб: Коноплянка пропустит матч Лиги чемпионов
11:49
Нафтогаз поставил РФ ультиматум ценой в $12 млрд
11:41
Принес в клуб гранату: на Киевщине мужчина переполошил все село
11:39
"Всем Peace*Да": Maruv высказалась о награждении от MTV Russia Фото
11:30
Мендель разгневала Сети публикацией фото с флагами "ЛНР"
11:22
Дерзкий побег из психбольницы Павлова в Киеве: пациенты выпрыгнули из окна
11:15
Sony сняла рекламу на улицах Киева Видео
11:05
Канада обеспечит ВСУ снайперскими винтовками: в МИД раскрыли детали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять