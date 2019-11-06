В Мининфраструктуры нашли деньги на ремонт трассы Одесса-Киев

Трассу отремонтируют за счет кредита / videoprobki.ua

В Кабинете министров 6 ноября приняли решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на развитие трансъевропейской транспортной сети.

Как сообщает пресс-служба ведомства, восстановление трассы Киев — Одесса и строительство обхода Львова будет произведено за кредитные деньги данной международной организации.

В Министерстве инфраструктуры уточнили, что речь идет о строительстве обхода Львова и капитальном ремонте участков международной автомобильной дороги М-05 Киев — Одесса, которая проходит в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

/ Фото: Facebook/Мининфраструктуры

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Тернополь обратил внимание на состояние дорог в области и поинтересовался у чиновников, по какой причине деньги уходят, а результата нет, как нет и дорог.

Как ранее сообщалось, советник премьер-министра Юрий Голик показал масштабные результаты ремонта трасы Запорожье-Мариуполь, которую полностью сделали за рекордные для Украины 68 дней.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий резкое введение санкций за перегруженные фуры. Согласно документу, штрафы составят от 8,5 до 34 тысяч гривен.