Отремонтированная трасса Запорожье-Мариуполь стала рекордом Украины

Советник премьер-министра Юрий Голик показал масштабные результаты ремонта трасы Запорожье-Мариуполь, которую полностью сделали за рекордные для Украины 68 дней.

"Вместо колыбельной — релакс-видео поездки по отремонтированной трассе Запорожье – Мариуполь", - подписал Голик видео в Facebook и прокомментировал сказанное эффектными кадрами.

По словам чиновника, за 90 дней было отремонтировано 130 км указанной автодороги, "как и было задумано".

"Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу", — отметил он.

Голик отметил, что правительство планирует в будущем отремонтировал все дороги Украины. Для контраста он показал, какой ужасающий вид имела трасса Запорожье-Мариуполь в 2016 году.

Вместо колыбельной - релакс-видео поездки по отремонтированной трассе Запорожье - Мариуполь. 130 км этой трассы были отремонтированы за 90 дней. Ровно так, как и было задумано. "Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее - по всей стране. #Не_Ной_А_Строй Опубликовано Юрием Голиком Пятница, 18 октября 2019 г.

Как известно, построенная в 1962-1965 годах трасса Запорожье-Мариуполь абсолютно не ремонтировалась с 1990 года. В 2016 году было восстановлено всего 70 км дороги. Новый ремонт начался в июле и уже за 68 дней был завершен, что стало рекордом Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий резкое введение санкций за перегруженные фуры. Согласно документу, штрафы составят от 8,5 до 34 тысяч гривен.