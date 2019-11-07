"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам

Олег Сенцов / УНИАН

Украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал ситуацию вокруг поездок граждан Украины в Россию на заработки во время продолжающейся агрессии РФ.

При этом он рассказал, что в российской колонии в Лабытнанги он встречал несколько сотен украинцев, отбывающих тюремные сроки.

"Там одна и та же история. Люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики. Последние год-два-три – это целая волна. ...Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. ...Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы – для меня уже такой человек не вызывает уважения", – подчеркнул СЕнцов в интервью UA:Перший.

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Напомним, ранее Сенцов критически оценил поездку президента Владимира Зеленского на Донбасс.