"Стыд и гордость": Сенцов оценил поездку Зеленского на Донбасс

Олег Сенцов оценил поездку Владимира Зеленского на Донбасс / president.gov.ua

Украинский режиссер Олег Сенцов высказал свое мнение по поводу резонансной поездки президента Владимира Зеленского на Донбасс, где он встретился с участниками акции против отвода войск.

При этом Сенцов позитивно оценил позицию участников акции протеста и выступил в поддержку украинской армии.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал Сенцов в своем Facebook.

Напомним, ранее участники блокады разведения сил на Донбассе после общения с Зеленским рассказали о дальнейших планах своих побратимов.