"Враг": в центре Киева обрисовали памятник Ватутину

Неизвестные разрисовали памятник генералу армии Николаю Ватутину.
В центре Киева неизвестные разрисовали памятник Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.
Инцидент произошел в ночь на 7 ноября на улице Грушевского. Отметим, что ролик имеет обозначение радикальной организации Фрайкор.
При этом обрисовавшие памятник нанесли на постаменте надпись "Враг".
"Киев, сегодня ночью, неизвестные патриоты пришли к памятнику Ватутину", – сказано в подписи к видео.
Напомним, ранее в Полтаве неизвестные обрисовали памятник Ватутину.