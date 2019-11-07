"Враг": в центре Киева обрисовали памятник Ватутину

Памятник Николаю Ватутину в Киеве / Главком

В центре Киева неизвестные разрисовали памятник Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября на улице Грушевского. Отметим, что ролик имеет обозначение радикальной организации Фрайкор.

При этом обрисовавшие памятник нанесли на постаменте надпись "Враг".

"Киев, сегодня ночью, неизвестные патриоты пришли к памятнику Ватутину", – сказано в подписи к видео.

Напомним, ранее в Полтаве неизвестные обрисовали памятник Ватутину.